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Общество

Утратившего родственную связь псковича разыскивает полиция

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает 48-летнего Александра  Веденеева, уроженца поселка Струги Красные. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 8 апреля он утратил связь с родственниками, и до настоящего времени его местонахождение не установили.

Александр Веденеев худощавого телосложения, ростом 180 см, с тёмно-русыми короткими волосами и серыми глазами. В качестве особых примет на плече имеются татуировка в виде рисунка корабля и надпись «Североморск», также отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Александра Веденеева, просят обратиться по телефонам 59-63-2259-63-09 или  02.

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