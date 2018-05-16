0
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
20:54
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
20:09
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
18:33
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
18:31
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Еще новости
Общество

Концерт бардовской песни пройдет в Псковском колледже искусств 21 мая

Концерт бардовской песни состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 21 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

В концерте примут участие поэты и барды Пскова, а также пройдёт первичный отбор участников на мероприятия фестивалей авторской песни и поэзии.

Начало концерта состоится в 16:00 в малом концертном зале колледжа искусств по адресу: Воеводы Шуйского, 2. Вход -  свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
15 мая 2018
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
15 мая 2018
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
15 мая 2018
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
15 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне
15 мая 2018
Центр науки и спорта «Без предела» в Пскове приглашает детей на летние кампусы и интенсивы в июне 1

Идет загрузка...