Концерт бардовской песни пройдет в Псковском колледже искусств 21 мая

10:54, 16 мая 2018, ПАИ

Концерт бардовской песни состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 21 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

В концерте примут участие поэты и барды Пскова, а также пройдёт первичный отбор участников на мероприятия фестивалей авторской песни и поэзии.

Начало концерта состоится в 16:00 в малом концертном зале колледжа искусств по адресу: Воеводы Шуйского, 2. Вход - свободный.