Тарифные планы для сферы ЖКХ планируется ввести в России

10:33, 16 мая 2018, ПАИ

Министерство строительства и ЖКХ разработало тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг по аналогии с сотовой связью. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Чибиса.

При оплате ЖКХ россияне сами смогут выбрать удобный тариф, их будет как минимум три. Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. «Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение», — пояснил Андрей Чибис.

Минстрой намерен направить подготовленные планы в правительство в мае. К настоящему времени разработаны несколько вариантов пакетов. Ведомство заканчивает собирать предложения от участников рынка.