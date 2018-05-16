Министерства просвещения и цифрового развития появятся в новом Правительстве РФ

11:58, 16 мая 2018, ПАИ

В новом Правительстве Дмитрия Медведева Минобрнауки будет разделено на два ведомства, а Минкомсвязи преобразовано в Министерство цифрового развития. Об этом пишет газеты «Известия» со ссылкой на соответствующий указ.

Так, появятся две новых структуры — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое займется школьным образованием, а второе – научными учреждениями и вузами.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, по мнению экспертов, позволит пойти по пути цифровизации во всех отраслях и уменьшить себестоимость любых стандартных процессов.