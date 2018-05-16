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Общество

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Великих Луках и Куньинском районе

В Великих Луках и Куньинском районе сотрудники ГИБДД в ходе проводимых мероприятий задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Вечером 15 мая у дома по улице Полиграфистов в Великих Луках полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21213. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился нетрезвый 31-летний великолучанин. Днем по дороге Москва - Балтия в  Куньинском районе на  скутере ехал 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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