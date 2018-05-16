Более 650 инвалидов и участников войны получат единовременную выплату в Псковской области

10:48, 16 мая 2018, ПАИ

Пенсионный фонд России начал осуществление единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В Псковской области выплату получат более 650 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пенсионный фонд РФ уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. Выплата будет осуществляться в мае-июне.

Специально обращаться для получения единовременной выплаты не надо, она будет перечислена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.