Акция «Судебные приставы–детям» стартовала в Псковской области

12:34, 16 мая 2018, ПАИ

С 15 мая по 8 июня Управление ФССП России по Псковской области проводит акцию «Судебные приставы–детям» по интенсивному взысканию алиментных платежей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

По состоянию на 1 мая в отделах судебных приставов региона находились на исполнении 4 тыс. 734 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей, из них в Пскове и Псковском районе – 1 тыс. 825.

Для взыскания алиментных платежей в отношении должников применяются различные меры принудительного исполнения, а в период акции эта работа будет усилена. Кроме того, в отделах судебных приставов области будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на побуждение и принуждение нерадивых родителей к исполнению обязательств перед несовершеннолетними детьми.

В рамках данной акции каждый судебный пристав-исполнитель по алиментным взысканиям проведет дополнительные проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся исполнительные документы данной категории. В ходе таких проверок будут установлены полнота удержания из зарплат должников ежемесячных платежей по исполнительным листам и своевременность перечисления денежных средств взыскателям. Кроме того, запланировано проведение арестов имущества должников по алиментам, вынесение временных ограничений на выезд из РФ, ограничения в управлении автотранспортным средством, направление неработающих граждан в Центры занятости для постановки на учет и дальнейшего трудоустройства, привлечение уклоняющихся от уплаты алиментов к административной и уголовной ответственности.

Во всех отделах судебных приставов Псковской области будут проведены масштабные рейды по должникам-алиментщикам, в том числе по привлечению к административной ответственности.

Также в рамках акции запланированы проведение совместной «горячей линии» главного судебного пристава области и уполномоченного по защите прав ребенка в регионе, встреча с гражданами в Детской деревне – SOS Псков, где будут даны ответы на вопросы, касающиеся взыскания алиментных платежей. Состоится выступление руководства регионального управления ФССП в региональном радиоэфире по вопросам алиментных платежей, а также посещение детских образовательных учреждений.

Листовки с призывом заплатить алименты появятся на подъездах домов и на досках объявлений в Пскове, в районных центрах, в других населенных пунктах области.