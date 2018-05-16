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Общество

Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов

Все шесть заявок Псковской области прошли во второй тур всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Такое решение приняли члены межведомственной рабочей группы под руководством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса по результатам обсуждения поступивших из регионов России заявок и результатов их технической экспертизы. Ранее все заявки Псковской области были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии при администрации региона по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В конкурсе Минстроя России участвуют 455 заявок от муниципальных образований из 82 регионов страны. Проекты-победители получат федеральное финансирование на их реализацию.

Проекты Псковской области представлены в трех категориях: «Исторические поселения», «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек включительно» и «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тыс. человек включительно». В первой категории борются за федеральное финансирование проекты благоустройства рекреационной зоны возле городской крепости «Петровский парк» в Великих Луках, городского вала в Опочке, парка возле школы в Изборске, а также проект реконструкции набережной реки Великой городского парка «Победы» в Острове. Призовой фонд номинации составляет 50 млн рублей. Во второй категории с призовым фондом в 100 млн рублей участвует проект создания нового парка в великолукском микрорайоне «Дружба». В третьей — благоустройство парков по улице Свободы и сквера «Треугольник» в Печорах. Здесь призовой фонд равен 55 млн рублей. С презентациями конкурсных проектов можно ознакомиться на сайте Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ.

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