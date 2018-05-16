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Общество

Семь первых мест и два кубка завоевали команды Псковской области на межрегиональных соревнованиях «Юный пожарный»

Семь первых мест и два кубка завоевали команды Псковской области на межрегиональных соревнованиях «Юный пожарный», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. Состязания прошли в Ленинградской области на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек». Помимо псковских ребят в них приняли участие дружины Ленинградской и Новгородской областей.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области отметили, что регион представили две команды школы № 11 города Пскова под руководством педагога-организатора Елены Балыковой при профессиональной поддержке ведомства.

В ходе турнира псковичи заняли первые места в общекомандных соревнованиях в возрастных категориях от 10 до 13 лет и от 14 до 16 лет. Ребята также стали первыми в номинации «Конкурс рисунков» в этих же возрастных категориях и в «Музыкально-художественном конкурсе» среди детей от 10 до 13 лет. Команде юных псковичей в возрасте от 14 до 16 лет не было равных в ответах на вопросы раздела «Теоретическая часть» и в пожарно-прикладной эстафете. По итогам соревнований юные пожарные из Псковской области стали абсолютными победителями в обеих возрастных категориях.

В составе псковской команды в возрастной категории от 10 до 13 лет выступили Богдан Воронцов, Павел Пчелкин, Виктория Богданова, Марьяна Протасова, Алена Романова и Варвара Маркова; в возрастной категории от 14 до 16 лет - Александр Иванов, Дмитрий Скачков, Елизавета Будович, Ольга Иванова, Дарья Жарова и Ульяна Петрова.

Отметим, что ранее дружины юных пожарных школы № 11 под руководством Елены Балыковой неоднократно становились финалистами и победителями областного конкурса «Я и пожарная безопасность», в котором ежегодно принимают участие около 6 тыс. учащихся четвертых классов.

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