Курорт особого назначения

10:26, 21 мая 2018, ПАИ

Жизнь удалась, если в пятницу вечером выходишь из дома поужинать и на всякий случай берёшь загранпаспорт. Эта расхожая фраза как нельзя лучше подходит для псковичей, которые живут на расстоянии часа езды от Эстонии. А что, если кроме паспорта взять с собой ещё тапочки, книжку, пару комплектов одежды и отправиться на отдых в крупнейший в соседней стране курортный реабилитационный центр «Вярска»? Санаторий расположен в десятке километров от пограничных пунктов «Куничина Гора» - «Койдула», поэтому весь путь из Пскова вместе с пересечением границы займёт немногим более полутора часов (по хорошей дороге).

Полтора часа и вы окажетесь в уютном санатории на берегу живописнейшего залива Ляммиярв. В стороне от городского шума, пыли и суеты. Тёплым летним вечером вы не услышите здесь ничего громче плеска воды, пения соловья и кваканья лягушек.

Пока рубль, огорчая псковичей, то входил в зону турбулентности, то с переменным успехом выходил из неё, наши соседи зря времени не теряли и в течение нескольких лет занимались глобальной реновацией санаторных корпусов. В частности, удалось обновить номерной фонд – появились 20 дополнительных номеров категории «Стандарт +», соответствующих уровню четырёхзвёздочной гостиницы, полностью реконструирована столовая, отремонтирован и обновлён лечебный корпус. «Теперь не стыдно ни перед гостями, ни перед конкурентами из Литвы», - отмечает менеджер санатория Вячеслав Вертепов, имея в виду инфраструктуру схожего по профилю курортного города Друскининкай. «Правда, гостей из России нам пока не хватает», - тут же признаётся он. Со скачком курса евро поток отдыхающих из Псковской области заметно поредел, но в Вярска рассчитывают привлечь россиян новыми комфортными условиями отдыха и лечения. В конце концов, на здоровье лучше не экономить, иначе эти же деньги потом придётся оставить в аптеке.

Жилой корпус в «Вярске» находится в сосновом бору и устроен таким образом, что балконы всех номеров выходят на залив. Нет ничего приятнее, чем просыпаться в комнате с видом на синюю гладь.

На первом этаже корпуса в числе 20 новых номеров появились двухкомнатные апартаменты для семей. Часть этих номеров имеют отдельный выход прямо на берег.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Помимо номеров категории «Стандарт» и «Стандарт +» можно выбрать для проживания полулюкс, люкс с джакузи или даже специальный номер короля Сето с собственной сауной, деревянной мебелью и льняным постельным бельём. Здесь же вас будет ждать приятный сюрприз в виде угощений от народа сето, ведь Вярска как раз относится к Сетомаа (земле сето).



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Важно помнить, что курение в номерах, всего их в санатории сто, и на балконах строго запрещено. Для этого занятия отведено специальное место.

В обновлённую после реконструкции столовую можно попасть, не выходя из жилого корпуса, через небольшой переход (теперь он стал отапливаемым). По пути в столовую вы пересекаете светлый вестибюль, где можно утолить жажду тремя видами минеральной воды из местных подземных источников.

Санаторий «Вярска» рассчитан на людей, которые имеют определённые трудности с опорно-двигательным аппаратом, поэтому здесь учтены все нюансы доступной среды. К примеру, в столовую можно попасть не только по ступенькам, но и с помощью специальной платформы или, используя небольшое кресло на полозьях. К тому же все корпуса оборудованы лифтами.

Столовая работает по принципу шведского стола. Предпочтение отдано местным экологически чистым и вкусным продуктам. Трёхразовое питание входит в пакет, который оплачивается при заселении, поэтому вы всегда будете сыты. Над столовой находится помещение для отдыха с небольшой библиотекой, уровнем ниже - кафе и магазин.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В Вярска есть всё необходимое для того, чтобы поправить своё драгоценное здоровье. Речь не только о самом чистом в Эстонии воздухе, но и о комплексе из минеральных вод, лечебной грязи и физиотерапии. Здесь предлагают три сорта минеральной воды: две питьевые и одна для ванн. Крепкая Вярска-4 идеально подходит для лечения заболеваний желчного пузыря, верхних дыхательных путей и язвенных заболеваний. Слабосолёная Вярска-5 помогает при повышенной кислотности и замечательно утоляет жажду. Сильносолёная Вярска-6, которую добывают из полукилометровой скважины, используется в ваннах для лечения нарушений сна, при заболеваниях кожи, хронических воспалениях, неврозах. По солёности она похожа на океаническую воду.

Лечение проводится после консультации с врачами, которые составят для вас индивидуальную «дорожную карту». В отремонтированном лечебном корпусе, попасть в который можно также, минуя улицу, находится целый комплекс помещений, где отдыхающие принимают грязевые ванны, проходят прогревание глиной, светотерапию, отдыхают в жемчужных ваннах с минеральной водой или в солевой комнате. Здесь же размещаются двенадцать массажных кабинетов, кабинеты энерготерапии, виброакустической терапии, бассейн с минеральной водой, помещение круговой реабилитации, гимнастический зал для индивидуальных и групповых занятий.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В Вярска используют грязь с повышенным содержанием сероводорода (это большая редкость). Грязелечение проводится в ванне с полным погружением. Грязь поступает в ванну по трубам, здесь её нагревают до 41-43 градусов и разбавляют самой солёной водой Вярска-6. Получается лечебный «коктейль», который вы не найдёте ни в одном европейском санатории. Такая терапия снимает мышечное напряжение, расширяет сосуды, активизирует кровообращение, нормализует обмен веществ и водный баланс. Грязелечение помогает при дегенеративно-дистрофических изменениях в костях и суставах, а также при заболеваниях периферической нервной системы.

Важно, что все надписи и обозначения в санатории даны на трёх языках: эстонском, английском и русском. Персонал также свободно владеет русским языком, поэтому вы не будете испытывать дискомфорт во время общения со специалистами и сможете получить максимально развёрнутые ответы на все вопросы.

Практика показывает, что на курорте идеально было бы провести 21 день, но вряд ли при нынешнем темпе жизни кто-то может позволить себе трёхнедельные каникулы, поэтому в Вярска подстроились и предлагают гостям пакеты на 5, 7 или 10 дней. Есть также возможность приобрести путёвку на субботу-воскресенье.

Если же вы хотите просто поплескаться в бассейне, выбирайте для отдыха местный водный парк, хорошо знакомый многим жителям Пскова. В любую погоду температура воздуха здесь +28 градусов, воды +32 градуса. Кстати, это единственный в Эстонии водный парк с минеральной водой. Здесь, помимо 25-метрового бассейна, вы обнаружите джакузи, «ленивый» бассейн, канал с течением, водопады, подводные гейзеры, галечную дорожку для массажа стоп и, конечно, комплекс бань. В корпусе водного парка можно воспользоваться услугами массажиста, косметолога, специалиста по маникюру и педикюру, здесь же находится тренажёрный зал.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











При водном центре устроен мини-отель на 23 номера. В них вы найдёте душ, туалет, телевизор, Wi-Fi, халаты. Можно выбрать номер с видом на сосновый лес, на бассейны водного парка или с мансардным окном на крышу, где можно запросто принимать солнечные ванны.

Подробности об услугах санатория и ценах на путёвки можно уточнить по телефонам: 8 (812) 409-91-41 (Пн-Вс с 8:00 до 22:00) и +372 799 39 10 (Пн-Пт с 9:00 до 17:00).

Сайт курортного центра «Вярска»: spavyarska.ru.

Группа «ВКонтакте»: vk.com/vyarska.