Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза

11:44, 16 мая 2018, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 15 мая провела совещание по вопросу профилактики заболеваемости туберкулезом в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в нем приняли участие председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, а также руководство и медицинские работники учреждений здравоохранения области в формате видеоконференцсвязи.

Главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале этого года в Псковской области наметилась положительная тенденция снижения смертности от туберкулеза.

Одним из важных мероприятий в своевременном выявлении и лечении заболевания является профилактическое обследование, в том числе флюорография. Тем не менее, по итогам трех месяцев этого года самый низкий уровень диагностики показали Печорский и Плюсский районы. Вице-губернатор Вера Емельянова поручила главам всех муниципалитетов региона усилить внимание к этому вопросу и, при необходимости, организовать доставку жителей отдаленных населенных пунктов к стационарным флюорографам для проведения обследования. Кроме того, руководителям Печорского и Плюсского районов дано поручение разработать комплексный план работы по увеличению охвата населения профилактическими мероприятиями.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе заседания участники также обсудили итоги работы комиссии по анализу недостатков оказания медицинской помощи при туберкулезе, порядок работы при диагностировании заболевания и возможности лечения больных туберкулезом.