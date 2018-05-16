Примерить роль кандидата в губернаторы предложил Виктор Остренко слушателям Школы общественно-политического лидера

12:24, 16 мая 2018, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко выступил перед слушателями Школы общественно-политического лидера, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

В учебной аудитории Псковского государственного университета собрались студенты и члены Молодёжного парламента. Заявленная тема – формы и методы осуществления законодательной власти и технологии политического менеджмента.

От привычного формата чтения лекций перед студенческой аудиторией Виктор Остренко отказался: в начале общения молодым людям было предложено задать парламентарию интересующие их вопросы, и самим определить, как будет строиться предстоящий диалог.

«Что главное в политике? Приходится ли политическому лидеру говорить неправду? Сколько зарабатывает депутат? Как начался ваш политический путь? Как устроено областное Собрание? Как стать общественно-политическим лидером?» – прозвучали вопросы из зала.

По просьбе аудитории Виктор Остренко кратко рассказал о своей биографии, поделился опытом участия в избирательных кампаниях, разъяснил структуру областного Собрания депутатов, партийное представительство парламента и основные направления деятельности законодательного органа власти.

«Отвечая на ваш вопрос, сколько зарабатывает депутат, могу сказать, что сведения обо всех доходах парламентариев размещены на официальном сайте Собрания в открытом доступе, - сказал вице-спикер, отметив, зарплату в областном Собрании получают только 10 из 44-х депутатов – те, кто работает в парламенте на профессиональной постоянной основе. «Лично я зарплату как депутат, не получаю», - добавил Виктор Остренко.

Не ушёл парламентарий и от вопроса о честности в политике: «Безусловно, есть темы, которые политическому лидеру невыгодны или неинтересны для обсуждения. Несмотря на это, есть ситуации, когда приходится держать определённый удар. И если человек врёт, в любом случае это обернётся для него личностными издержками. Или будь честным, или не говори об этом».

Виктор Остренко предложил молодым людям определить качества, которые, по их мнению, характеризуют успешного общественно-политического лидера, и попытаться разобраться, в какой мере ими обладают слушатели школы: «Когда человек начинает активно заниматься общественно-политической деятельностью, всегда интересует его мотивация – с какими целями он идёт в эту сферу и обладает ли он необходимыми лидерскими качествами».

Среди качеств необходимых современному политику, студенты назвали открытость, стрессоустойчивость, обладание харизмой и умение держаться на публике, смелость, честность, внешняя привлекательность, выносливость и коммуникабельность.

Затем аудитории было предложено разделиться на три команды и выбрать в каждой группе лидера, которому предстояло примерить на себя образ кандидата в губернаторы и выступить с короткой, но убедительной самопрезентацией. Командам при этом была поставлена задача найти аргументы в поддержку своего кандидата и задать острые вопросы оппонентам. По результатам «дебатов» Виктор Остренко вместе с молодыми людьми разобрал плюсы и минусы прозвучавших выступлений.

«Я хотел вам продемонстрировать, что ваши личностные качества – это прямая инвестиция в становление самого себя как общественно-политического лидера. Этот инвестиционный пакет зависит исключительно от вашей личной активности», - резюмировал вице-спикер Виктор Остренко.

По взаимной договорённости парламентария и молодой аудитории было решено выйти за рамки утверждённого курса лекций Школы общественно-политического лидера и провести дополнительную встречу, на которой состоится разговор о формировании выборных программ, проведении предварительного голосования и принципах успешной политической деятельности.

Как напомнили в пресс-службе, программа Школы общественно-политического лидера рассчитана на полтора месяца и включает курс из 10 лекций. Среди предложенных тем: политическое становление России, психология лидерства, формирование имиджа политика, избирательное право, партийные системы, избирательный процесс, коммуникации и электоральная социология. Слушателями школы стали студенты ПсковГУ, члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, представители молодёжных подразделений парламентских партий. Проект реализуется Центром социологии и региональной политики совместно с Институтом непрерывного образования ПсковГУ и при поддержке Псковского областного Собрания депутатов.