Грозы и до +26 градусов ожидается в Псковской области 17 мая

17:44, 16 мая 2018, ПАИ

17 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +21 до +26.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.