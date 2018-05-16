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Общество

Грозы и до +26 градусов ожидается в Псковской области 17 мая

17 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от  +8 до +13 градусов, днем – от  +21 до +26.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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