Псковские участники форума МГЕР: Мы готовы и заряжены действовать на благо Псковской области

12:53, 16 мая 2018, ПАИ

«Мы готовы и заряжены действовать на благо Псковской области», - заявил участник форума «Молодой гвардии Единой России» в Казани Алексей Пономаренко. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации со встречи актива Псковского регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» с участниками образовательного форума МГЕР 16 мая.

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова отметила, что форум МГЕР в Казани, который прошел 15-21 апреля, собрал более 2 тыс. человек. А участник форума Андрей Моргунов добавил, что в мероприятии участвовали много значимых спикеров.

Татьяна Коваленко, которая занималась по направлению «Выборы» на форуме, рассказала, что они изучали предвыборную деятельность, и то, как должен выглядеть кандидат. В том числе, она отметила тесное сотрудничество в команде с ребятами из разных регионов.

Ольга Бочканова отметила, что в программу форума МГЕР были включены «самые настоящие выборы» – прошли теоретическую подготовку по выборам, изучили как проводить митинги, флешмобы, и то, как привлечь людей.

Андрей Моргунов сказал, что график там был очень плотный, не было ни одной неинтересной лекции, удалось наладить контакты с коллегами из других регионов.

Татьяна Коваленка также добавила, что на форуме были поставлены цели до 2021 года. В частности, отмечалось, что молодежь не должна быть использована в политических целях, а должна предлагать свои идеи и проекты, которые могли бы быть реализованы.

Напомним, что Псковскую область на форуме МГЕР представляли Алексей Пономаренко, Андрей Моргунов, Татьяна Коваленко, Ангелина Севергина и Ольга Бочканова. Их поездка стала возможной благодаря поддержке врио губернатора региона Михаила Ведерникова.