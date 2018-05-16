Информационный гид по Псковской области планируют создать молодогвардейцы

13:02, 16 мая 2018, ПАИ

Сайт-информационный гид по Псковской области планируют создать активисты псковской «Молодой гвардии Единой России». Об этом на встрече актива молодёжной организации сообщил Андрей Моргунов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам молодого человека, многие туристы не знают, куда сходить кроме Кремля и других знаменитых достопримечательностей. С помощью сайта гости Псковской области смогут узнавать об интересных местах, которые есть в регионе, а добавлять новые локации смогут все желающие. Алексей Пономаренко добавил, что проект может повлиять на приток молодежи в область, и назвал его псковской «википедией».

Также отмечалось, что контент сайта «будут создавать люди на местах», будут готовить школьники, в результате чего появится единая информационная база.

Андрей Моргунов уточнил, что на сайте планируется добавить функцию аудиогида, чтобы туристы могли прослушивать информацию, стоя рядом с той или иной достопримечательностью.