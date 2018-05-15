Окна и мебель вынесли из квартиры великолукские воры

13:08, 16 мая 2018, ПАИ

Из квартиры дома по улице Садовой в Великих Луках совершена кража четырех пластиковых окон, дивана, кухонного гарнитура, серванта и паласа. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозреваются двое горожан 33 и 31 года. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков часть похищенного изъята. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 мая в Великолукском районе с дачного участка в деревне Русаново двое великолучан 23 лет попытались украсть кабину трактора и восемь металлических столбов. Ведется проверка.

15 мая в поселке Локня на улице Шарикова похищен велосипед. Причиненный ущерб составил около 17 тысяч рублей. В краже подозревается безработный 27-летний житель Локнянского района. Похищенное им транспортное средство изъято. Проводится проверка.

В Пыталовском районе из дачного дома в деревне Зельцы совершена кража бензопилы и бензотриммера. Ущерб составил 25 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный 58-летний житель Пыталовского района. Похищенное изъято. Проводится расследование.