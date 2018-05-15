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Окна и мебель вынесли из квартиры великолукские воры

Из квартиры дома по улице Садовой в Великих Луках совершена кража четырех пластиковых окон, дивана, кухонного  гарнитура,  серванта и паласа. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозреваются двое горожан 33 и 31 года. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков часть похищенного изъята. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 мая в Великолукском районе с дачного участка в деревне Русаново двое великолучан 23 лет попытались украсть кабину трактора и восемь металлических  столбов. Ведется проверка.

15 мая в поселке Локня на улице Шарикова похищен  велосипед. Причиненный ущерб составил около 17 тысяч рублей. В краже подозревается безработный 27-летний житель Локнянского  района. Похищенное им транспортное средство  изъято. Проводится проверка. 

В Пыталовском  районе  из дачного дома в деревне Зельцы совершена  кража  бензопилы  и  бензотриммера.  Ущерб составил 25 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный 58-летний житель Пыталовского района. Похищенное изъято. Проводится расследование.

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