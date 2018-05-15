17-летняя великолучанка похитила у подростка золотые серёжки

13:37, 16 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках несовершеннолетняя местная жительница подозревается в мошеннических действиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в марте текущего года у дома по проспекту Гагарина неизвестная девушка обманным путем завладела золотыми сережками 14-летней горожанки. Полиция установила подозреваемую, ею оказалсь безработная 17-летняя великолучанка.

Выяснилось, что у девушки и ранее были проблемы с законом. Она дала признательные показания. Ведется проверка.