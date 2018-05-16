0
14:57
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
11:44
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
20:54
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
20:09
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Еще новости
Общество

Галерея под открытым небом откроется в Пскове

16 мая в рамках III фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» в Пскове состоится открытие баннерной выставки «Я и ты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Рисунки подопечных псковской интеграционной студии «Я и Ты», выполненные в технике батик, распечатаны в большом формате и размещены на пешеходной части улицы Пушкина. Официальное открытие картинной галереи под открытым небом состоится в 17:30.

Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
16 мая 2018
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
16 мая 2018
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
15 мая 2018
Четыре майских праздника отметили в Псковском Красном Кресте
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
15 мая 2018
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»
15 мая 2018
Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»

Идет загрузка...