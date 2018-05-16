Галерея под открытым небом откроется в Пскове

13:52, 16 мая 2018, ПАИ

16 мая в рамках III фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» в Пскове состоится открытие баннерной выставки «Я и ты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Рисунки подопечных псковской интеграционной студии «Я и Ты», выполненные в технике батик, распечатаны в большом формате и размещены на пешеходной части улицы Пушкина. Официальное открытие картинной галереи под открытым небом состоится в 17:30.

Вход свободный.