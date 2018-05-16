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Спорт

Финал футбольного турнира за кубок «Маленькие сердца» состоится в Пскове 19 мая

19 мая в Пскове на стадионе «747» пройдут финальные игры футбольного турнира за кубок «Маленькие сердца», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном отделении Российского детского фонда. Этот футбольный чемпионат проводится с 2013 года для воспитанников школ-интернатов Псковской области. Уже второй год подряд турнир проходит в рамках благотворительного проекта «Мяч Дружбы», который получил поддержку FIFA в рамках социальной программы «Футбол во имя надежды» на 2017-2019 годы. 

1, 2 и 3 места между собой разыграют команды из Порховской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов, Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и Центра специального образования №3 в городе Великие Луки. Помимо соревнований, Детский фонд организует для ребят интерактивные площадки и мастер-классы от футбольных тренеров. На мероприятие приглашены много гостей, включая представителей администрации Псковской области, сотрудников представительства МИД России в Пскове и советника-посланника посольства Австрии в Москве. По итогам финала спортсменов наградят кубками, медалями и другими памятными призами.

Футбольные тренировки для воспитанников школ-интернатов в рамках проекта «Мяч Дружбы» начались в апреле, а на отборочных соревнованиях юные спортсмены показали, каких успехов добились за это время. Соревнования проводились в трёх возрастных группах. В турнире участвовали смешанные детские команды.

14 мая прошли отборочные матчи в Порхове – игроки Порховской коррекционной школы-интерната на домашнем поле принимали команды из Пушкиногорской и Опочецкой школ-интернатов. А 15 мая состоялись игры на площадках Опочецкой гимназии им. А. Д. Петрова и Опочецкой коррекционной школы-интерната. Между собой сыграли подопечные Опочецкой и Красногородской коррекционных школ-интернатов и Центра специального образования № 3 города Великие Луки. В финальную часть турнира прошли 10 детских команд.

Напомним, что традиция проводить футбольный турнир для ребят из интернатных учреждений Псковской области зародилась благодаря инициативе австрийских партнеров Детского фонда – благотворительной организации «Kleine Herzen» («Маленькие сердца») и лично её президента Паскаль Вайер.

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