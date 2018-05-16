Ширина дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры будет доведена до нормативной

15:47, 16 мая 2018, ПАИ

На дороге Неелово - Кудина Гора - Печоры км 0+000 - км 10+000 в Псковском районе выполняются работы по приведению ширины дорожного покрытия до нормативной. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, в данный момент выполняются работы по устройству ровиков уширения.

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Напомним, протяженность ремонтируемого участка составляет 10 км. Стоимость работ — 125 млн рублей. На участке снимут старый асфальт и уложат новый, вырубят вдоль трассы кустарник, укрепят обочины, отремонтируют водопропускную трубу и заменят девять старых автопавильонов на новые. Вдоль ремонтируемого участка также будут размещены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерные ограждения, нанесена термопластиком дорожная разметка. Согласно контракту, ремонт дороги завершится до 1 сентября.