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Трёхдневная выставка «ПсковЭКСПО-2018» откроется на «Машиностроителе» 17 мая

С 17 по 19 мая в Пскове на стадионе «Машиностроитель» пройдёт XXV универсальная выставка с международным участием «ПсковЭКСПО-2018», сообщил на пресс-конференции 16 мая директор Северо-Западного Центра социологии и маркетинга (ЦСМ) Валерий Тюменцев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя ЦСМ, подготовка к открытию выставки занимает порядка 4-6 месяцев. «Всё начинается с концепции, анализа итогов и отзывов участников предыдущей выставки, затем готовятся документы, производится рассылка заявок, сбор спикеров-участников деловой программы. Это незаметная, но очень важная работа», - подчеркнул Валерий Тюменцев и добавил, что в будущем для бизнеса планируется организовать своего рода школу по подготовке к участию в выставке «ПсковЭКСПО».

Директор Северо-Западного ЦСМ уверен, что четверть века - значимый срок для любого проекта. «А чтобы выставка не забронзовела, мы прорабатываем новые формы, методы и технологии по её организации. В этом году помимо собственно промышленной площадки «ПсковЭКСПО» и выставки-ярмарки «Шесть соток» на «Машиностроителе» будет работать форум «СтройДом», в котором примут участие представители строительной индустрии», - рассказал Валерий Тюменцев.

Добавим, что все участники форума «СтройДом» получили от Фонда гарантий и развития предпринимательства компенсацию затрат на участие в «ПсковЭКСПО» в размере 6,5 тысяч рублей.

Порядка 30% предпринимателей  участвуют в выставке впервые, остальные 70% - постоянный костяк экспозиции. «В частности, в этом году на «ПсковЭКСПО» прибудут 138 предприятий и производителей, будут представлены, в том числе, порядка десятка компаний из Эстонии, Латвии и Белоруссии. Сбор заявок продолжается и завершится сегодня в 18:00, поэтому, полагаю, количество участников возрастёт. Для многих компаний участие в выставке - имиджевая история. Другие - получают увеличение потока клиентов, дополнительные возможности для проработки постоянных контактов, для презентации нового товара на рынке», - добавил Валерий Тюменцев.

Он особо обратил внимание, что проходимость выставки «ПсковЭКСПО» составляет, как правило, 5-8 тысяч человек. Таким образом, за всё время её существования экспозицию посетили порядка 200 тысяч человек. «Это довольно большие цифры», - уверен Валерий Тюменцев.

Директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова отметила, что основной контингент выставки составляют малые и микропредприятия. «Приятно, что год от года растёт количество участников, которые понимают, что их стенд должен быть интерактивным и чем-то привлекать потенциальных клиентов. Новички, как правило, учатся у выставочных «гуру», - отметила руководитель фонда.

Руководитель отдела рекламных и маркетинговых проектов Северо-Западного ЦСМ Марина Кожевникова рассказала, что помимо деловых тренингов в рамках интерактивной площадки «Бизнес-зона» участников и гостей выставки ожидает мастер-класс от агронома, который в рамках ярмарки «Шесть соток» расскажет как правильно ухаживать за садом. Здесь же псковичи-садоводы смогут приобрести редкие сорта ягод и необычные саженцы, например, канадскую малину, познакомиться со специалистом, который выращивает в Псковской области 56 сортов винограда.

Открытие выставки 17 мая ознаменует полёт аэростата, который будет символизировать слоган экспозиции «25 лет движения вверх». В течение трёх дней каждый пскович сможет осуществить свою мечту и подняться в воздух. Для гостей также будет работать клуб виртуальной реальности, состоятся заезды на минимотоциклах для детей 5-12 лет и другие необычные развлечения. «На выставке можно будет провести весь день и не соскучиться», - заверил Валерий Тюменцев. 

Организаторы «ПсковЭКСПО» подготовили для псковичей праздничную лотерею, розыгрыш призов которой состоится 19 мая в 13:00. Главный подарок - отдых в Эстонии. Также с 17 по 27 мая будет проходить конкурс для журналистов. Все публикации, которые выйдут в СМИ и соцсетях в этот период, будут оценены, а автор лучшей получит приз в размере 5 тысяч рублей. 

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