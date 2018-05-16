Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо

14:57, 16 мая 2018, ПАИ

16 мая врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, руководитель региона ознакомился с работой предприятия и пообщался с персоналом.

Михаил Ведерников осмотрел цех, где разливают лимонад и квас, попробовал напитки и дал им высокую оценку. Во время экскурсии руководители хлебокомбината рассказали об используемом оборудовании, о том, что на покупку необходимой техники требуется 4 млн рублей. Также представители предприятия подчеркнули, что бежаницкие квас и лимонад – натуральные, без химии. Здесь выпускается 7 видов лимонада, 2 вида кваса и один лимонад на сиропе «Детство».

Михаил Ведерников спросил, будет ли продукция хлебокомбината Бежаницкого райпо представлена на 52-м Всероссийском Пушкинском празднике поэзии, который пройдет с 1 по 6 июня, на что получил утвердительный ответ.

Затем врио губернатора поинтересовался, сколько зарабатывают сотрудники предприятия. Ему ответили, что средняя зарплата на хлебокомбинате составляет 24 тысячи рублей, работники трудятся посменно.

Также врио главы региона показали цех, где выпекают хлеб. Там он пообщался с рабочими, спросил, все ли их устраивает, вовремя ли платят зарплату. Работники заверили, что все хорошо.

Во время экскурсии по предприятию Михаилу Ведерникову рассказали, что хлеб Бежаницкого райпо возят даже в Швецию, однако, загруженность предприятия сейчас составляет 50-60%. Эту цифру можно было увеличить в 2 раза, но в район привозят недорогой просроченный хлеб из соседних регионов, и люди предпочитают качественной, свежей продукции местного комбината более дешевую. Михаил Ведерников спросил, знают ли люди, что приобретают просроченный хлеб. На это он услышал положительный ответ. Кроме того, руководителю региона рассказали, что раньше у Бежаницкого райпо было 9 хлебопекарных производств, продукцию возили, в том числе, в Новгородскую область.

Сотрудники предприятия объяснили врио губернатора, что хлеб здесь выпекается с использованием традиционных технологий, готовая продукция упаковывается, и 600-граммовая буханка хлеба стоит 16 рублей.

Далее гости посетили кондитерский цех, где производятся более 80 наименований изделий. В частности, Михаилу Ведерникову показали коробки с печеньем весом 2 кг, который удобен для сельских магазинов.

Михаил Ведерников предложил серьезно поработать с сетевыми магазинами, подумать над участием в ярмарках, чтобы можно было реализовать продукцию хлебокомбината Бежаницкого райпо. Врио губернатора сказал, что в ближайшее время на совещании обсудит этот вопрос с сетевиками. Вопрос оказания поддержки предприятию будет решаться в рабочем порядке, добавил он.