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Культура

Гедиминас Таранда представил проект программы Пушкинского праздника поэзии

Проект программы 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии на первом заседании огкомитета, которое провёл сегодня, 16 мая, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников,  представил художественный руководитель Гедиминас Таранда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Концепция сохраняет лучшие традиции праздника поэзии, но учитывая его федеральное звучание, содержит много инновационных подходов.

Врио губернатора подчеркнул, что при составлении программы празднования важно соблюсти баланс между различными творческими коллективами и авторами и дать слово «не только любителям классической литературы, но и представителям современного искусства».

Члены оргкомитета внесли свои предложения и дополнения в программу. Доработанный документ будет представлен в ближайшее время.

Отметим, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры РФ.  Он состоится в Пскове и Пушкинских Горах с 1 по 6 июня.

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