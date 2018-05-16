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Общество

Инфоцентр будет выведен из состава Театрально-концертной дирекции Псковской области и станет отдельным предприятием

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников распорядился вывести туристический информационный центр из состава Театрально-концертной дирекции региона и сделать его отдельным госпредприятием. Об этом он сообщил во время посещения транспортно-пересадочного узла «Сущево» в Бежаницком районе 16 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал о том, как для развития туризма используется станция «Сущёво». По его словам, комбинированным маршрутом «Санкт-Петербург – Пушкинские Горы» первой воспользовались школьники из гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. В Сущёво они прибыли на поезде, а от железнодорожной станции в Бежаницком районе дети в сопровождении взрослых доехали до Пушкинских Гор на автобусе.

Михаил Ведерников заметил, что нужно представлять уже «упакованный продукт», всё должно быть четко организовано, кто-то должен отвечать за реализацию проекта. Глава района попросил подключить к данной работе Госкомитет региона по культуре, на что врио губернатора дал согласие и упомянул об инфоцентре.

Также руководителю региона рассказали, что воссоздавать транспортно-пересадочные узлы в Псковской области начали с 2016 года, ТПУ заработали в Идрице, в Плюссе. Отличие ТПУ «Сущёво» в том, что здесь осуществляется международное сообщение, в частности, ходит поезд в Калининград.  

На станции в Сущёво Михаилу Ведерникову сообщили, что часть данного участка принадлежит ОАО «РЖД», а часть – району. В связи с этим нет возможности провести необходимые работы на земле возле станции. Михаил Ведерников поручил главе района подготовить документацию, чтобы понять, кто отвечает за данный участок и как проводить работы.

Также в рамках рабочей поездки Михаил Ведерников посетил Бежаницкий районный центр культуры. Он осмотрел залы и кабинеты центра, побывал на занятиях местных коллективов. Сергей Михеев обратился к руководителю региона с просьбой оказать содействие в объединении нового и старого зданий центра культуры.

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