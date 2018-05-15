Укравшую продукты псковичку задержали сотрудники Росгвардии

15:58, 16 мая 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая украла с прилавка магазина продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на улице Гагарина совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 52-летнюю женщину, подозреваемую в хищении. Для дальнейшего разбирательства она передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.