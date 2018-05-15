Врио губернатора ознакомился с ходом посевной в Пушкиногорском районе

15:09, 16 мая 2018, ПАИ

В рамках рабочей поездки в Пушкиногорский район 16 мая врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил одну из площадок ООО «Тригорское», где идут посевные работы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, руководитель предприятия Игорь Муратов рассказал Михаилу Ведерникову, что в Пушкингороском районе они обрабатывают около 2,5 тыс. га, и сейчас сеют рапс. Культивацией почвы занимается трактор, который уже месяц работает круглосуточно и останавливается только на дозаправку. «Это единственный такой трактор на всем Северо-Западе. Он может обрабатывать 200 га земли в сутки», — отметил руководитель предприятия.

Техника работает практически полностью автоматически, водитель только корректирует его движение, добавил он.

«Очень комфортно», — сказал врио губернатора, лично оценив условия работы тракториста.

«Тригорское» является участником нескольких программ поддержки аграриев, в том числе по мелиорации сельскохозяйственных земель. Последняя крайне важна и эффективна, подчеркнул Игорь Муратов. В свою очередь Михаил Ведерников поручил начальнику Главного государственного управления сельского хозяйства Николаю Романову проработать к следующем году вопрос увеличения части областного софинансирования программы мелиорации.

По данным Управления сельского хозяйства, несмотря на сложные погодные условия в прошлом году, посевная идет успешно по всей территории региона. Всего в этом году планируется засеять 40 тыс. га и намолотить 115 тыс. тонн зерна, что на 40 тыс. тонн больше прошлого года.

Основные возделываемые культуры — пшеница, ячмень, рапс, гречиха. В течение 10 дней посадки планируется завершить.

На сегодняшний день Псковская область занимает 3-е место на Северо-Западе по темпам сева и 2-е место по посевной площади рапса, отметил начальник Управления сельского хозяйства.

Михаил Ведерников спросил у Николая Романова, решен ли вопрос с компенсацией потерь аграриям по итогам дождливого лета.

«Заявка на 120 млн рублей в Минсельхоз направлена, ждем ответ», — ответил начальник Управления. Врио губернатора поручил держать вопрос на особом контроле.