0
17:49
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
17:42
Сервисы будущего становятся реальностью
14:29
Выручка Tele2 в первом квартале выросла на 18,7%
15:49
Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии
14:24
Объявлен аукцион на монтаж освещения в 25 деревнях на трассе Р-23 в Псковской области
16:22
Михаил Ведерников обсудил реализацию совместных проектов с руководителем Агентства стратегических инициатив в СЗФО
13:52
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
Еще новости
Экономика

Врио губернатора ознакомился с ходом посевной в Пушкиногорском районе

В рамках рабочей поездки в Пушкиногорский район 16 мая врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил одну из  площадок ООО «Тригорское», где идут посевные работы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, руководитель предприятия Игорь Муратов рассказал Михаилу Ведерникову, что в Пушкингороском районе они обрабатывают около 2,5 тыс. га, и сейчас сеют рапс. Культивацией почвы занимается трактор, который уже месяц работает круглосуточно и останавливается только на дозаправку. «Это единственный такой трактор на всем Северо-Западе. Он может обрабатывать 200 га земли в сутки», — отметил руководитель предприятия.

Техника работает практически полностью автоматически, водитель только корректирует его движение, добавил он.

«Очень комфортно», — сказал врио губернатора, лично оценив условия работы тракториста.

«Тригорское» является участником нескольких программ поддержки аграриев, в том числе по мелиорации сельскохозяйственных земель. Последняя крайне важна и эффективна, подчеркнул Игорь Муратов. В свою очередь Михаил Ведерников поручил начальнику Главного государственного управления сельского хозяйства Николаю Романову проработать к следующем году вопрос увеличения части областного софинансирования программы мелиорации.

По данным Управления сельского хозяйства, несмотря на сложные погодные условия в прошлом году, посевная идет успешно по всей территории региона. Всего в этом году планируется засеять 40 тыс. га и намолотить 115 тыс. тонн зерна, что на 40 тыс. тонн больше прошлого года.

Основные возделываемые культуры — пшеница, ячмень, рапс, гречиха. В течение 10 дней посадки планируется завершить.

На сегодняшний день Псковская область занимает 3-е место на Северо-Западе по темпам сева и 2-е место по посевной площади рапса, отметил начальник Управления сельского хозяйства.

Михаил Ведерников спросил у Николая Романова, решен ли вопрос с компенсацией потерь аграриям по итогам дождливого лета.

«Заявка на 120 млн рублей в Минсельхоз направлена, ждем ответ», — ответил начальник Управления. Врио губернатора поручил держать вопрос на особом контроле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15 мая 2018
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
Сервисы будущего становятся реальностью
15 мая 2018
Сервисы будущего становятся реальностью
Выручка Tele2 в первом квартале выросла на 18,7%
15 мая 2018
Выручка Tele2 в первом квартале выросла на 18,7%
Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии
07 мая 2018
Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии
Объявлен аукцион на монтаж освещения в 25 деревнях на трассе Р-23 в Псковской области
05 мая 2018
Объявлен аукцион на монтаж освещения в 25 деревнях на трассе Р-23 в Псковской области 2
Михаил Ведерников обсудил реализацию совместных проектов с руководителем Агентства стратегических инициатив в СЗФО
03 мая 2018
Михаил Ведерников обсудил реализацию совместных проектов с руководителем Агентства стратегических инициатив в СЗФО 6
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
03 мая 2018
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области 5
АВТОВАЗ поднял цены на все автомобили LADA
02 мая 2018
АВТОВАЗ поднял цены на все автомобили LADA

Идет загрузка...