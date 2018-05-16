0
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
18:19
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16:18
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
14:57
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
11:44
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
Еще новости
Общество

Псковичи поблагодарили Анатолия Тиханова за помощь в ремонте дороги на Красноармейской набережной

Жители Пскова поблагодарили депутата областного Собрания, члена фракции «Единой России» Анатолия Тиханова за помощь в решении вопроса ремонта дорожного покрытия на Красноармейской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

Анатолий Тиханов уточнил, что речь идет об участке дороги от улицы Юбилейной в сторону микрорайона Шабаново. «Раньше дорога там была похожа на стиральную доску. Подсыпали щебень. В пасмурные дни стояли лужи, а проедешь в сухую погоду – облако пыли», - рассказал народный избранник, к которому в прошлом году по этому поводу обратились местные жители.

Сегодня, 16 мая, в ходе встречи с парламентарием в региональной общественной приемной партии псковичи выразили ему благодарность за проделанную работу – Анатолий Тиханов неоднократно выезжал на место и обращался в различные инстанции. В результате дорога была заасфальтирована.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
16 мая 2018
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО) 2
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
16 мая 2018
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
16 мая 2018
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства

Идет загрузка...