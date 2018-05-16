Псковичи поблагодарили Анатолия Тиханова за помощь в ремонте дороги на Красноармейской набережной

16:18, 16 мая 2018, ПАИ

Жители Пскова поблагодарили депутата областного Собрания, члена фракции «Единой России» Анатолия Тиханова за помощь в решении вопроса ремонта дорожного покрытия на Красноармейской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Анатолий Тиханов уточнил, что речь идет об участке дороги от улицы Юбилейной в сторону микрорайона Шабаново. «Раньше дорога там была похожа на стиральную доску. Подсыпали щебень. В пасмурные дни стояли лужи, а проедешь в сухую погоду – облако пыли», - рассказал народный избранник, к которому в прошлом году по этому поводу обратились местные жители.

Сегодня, 16 мая, в ходе встречи с парламентарием в региональной общественной приемной партии псковичи выразили ему благодарность за проделанную работу – Анатолий Тиханов неоднократно выезжал на место и обращался в различные инстанции. В результате дорога была заасфальтирована.