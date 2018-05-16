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Экономика

Региональная инвестиционная энергетическая конференция пройдет в Пскове 30 мая

30 мая в Пскове в третий раз состоится Региональная инвестиционная энергетическая конференция. Ее организаторами выступают ПАО «МРСК Северо-Запада», администрация Псковской области и Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго». 

В мероприятии примут участие представители инфраструктурных компаний, органов власти и бизнес-сообщества, в том числе предпринимательских союзов и объединений.

Центральной темой конференции станет стратегическое территориальное планирование межотраслевого развития региона и оптимальное использование электросетевой инфраструктуры с учетом потребностей субъектов предпринимательства. В режиме открытого диалога участники конференции обсудят вопросы упрощения процедур ведения бизнеса, законодательного обеспечения защиты инвесторов, поддержки инвестиционных проектов.

На площадке конференции будут работать консультационные зоны. Здесь, в частности, специалисты «Псковэнерго» познакомят участников мероприятия с ресурсными возможностями предприятия по предоставлению электрической мощности в каждом конкретном районе области и помогут оценить потенциальную стоимость и сроки техприсоединения для реализации любого проекта. Это позволит каждому инвестору, желающему развивать свой бизнес в Псковской области, принять оптимальное решение для подключения к сетям с минимальными затратами и в максимально короткие сроки.

Для закрепления намерений по реализации различных инвестиционных проектов на территории Псковской области предполагается заключение соглашений между представителями предпринимательского сообщества и ПАО «МРСК Северо-Запада», обеспечивающих учет потребностей бизнеса при развитии электросетевого комплекса.

Подробная информация об инвестиционной энергетической ярмарке размещена на специализированном портале МРСК Северо-Запада по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/energofair. Здесь же потенциальные участники могут пройти электронную регистрацию на мероприятие. Кроме того, справки можно получить по телефону: (8112) 59-75-65 или 8-911-351-67-12.

Конференция будет проходить на площадке СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2).

Проект проведения региональных энергетических конференций МРСК Северо-Запада стартовал в декабре 2015 года именно в Пскове и получил высокую оценку как бизнес-сообщества, так и региональных структур власти. Теперь аналогичные встречи энергетиков, представителей органов государственной власти и бизнеса проходят во всех регионах присутствия МРСК Северо-Запада ежегодно.

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