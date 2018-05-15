Белорус украл спиртное из магазина в Великих Луках

15:35, 16 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

15 мая около 11:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего жителя Белоруссии, который похитил с витрины спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.