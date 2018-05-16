0
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
18:19
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16:18
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
14:57
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
11:44
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
Еще новости
Общество

Более 100 псковских домов были проверены в рамках акции «Светлый подъезд»

Более 100 многоквартирных домов в Пскове и районах области посетили активисты партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в рамках акции «Светлый подъезд». Рейды начались в апреле и завершились 16 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». 

Региональный координатор партпроекта Алексей Кириллов отметил, что выборочная проверка и обращения граждан позволили установить, где управляющие компании не используют энергосберегающие лампы и вовремя не производят замену перегоревших. «Также мы оценили состояние электропроводки. Рейды показали, что в Пскове практически нет домов, в подъездах которых оно неудовлетворительное, в районах же – 50 на 50, - подытожил он. – Но надо учитывать, что жильцы, у которых таких проблем нет, к нам в ходе акции не обращались». 

Главная цель акции «Светлый подъезд» – оказать помощь в восстановлении неисправного освещения в местах общего пользования и подъездах многоквартирных домов. Ее результаты направляются в управляющие организации и региональные органы государственного жилищного надзора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
16 мая 2018
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО) 2
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
16 мая 2018
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
16 мая 2018
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства

Идет загрузка...