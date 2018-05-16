Более 100 псковских домов были проверены в рамках акции «Светлый подъезд»

17:06, 16 мая 2018, ПАИ

Более 100 многоквартирных домов в Пскове и районах области посетили активисты партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в рамках акции «Светлый подъезд». Рейды начались в апреле и завершились 16 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Региональный координатор партпроекта Алексей Кириллов отметил, что выборочная проверка и обращения граждан позволили установить, где управляющие компании не используют энергосберегающие лампы и вовремя не производят замену перегоревших. «Также мы оценили состояние электропроводки. Рейды показали, что в Пскове практически нет домов, в подъездах которых оно неудовлетворительное, в районах же – 50 на 50, - подытожил он. – Но надо учитывать, что жильцы, у которых таких проблем нет, к нам в ходе акции не обращались».

Главная цель акции «Светлый подъезд» – оказать помощь в восстановлении неисправного освещения в местах общего пользования и подъездах многоквартирных домов. Ее результаты направляются в управляющие организации и региональные органы государственного жилищного надзора.