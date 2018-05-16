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Общество

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится на севере Псковской области 16-17 мая

16-17 мая по северу Псковской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В связи с этим жителей и гостей Псковской области просят быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, не жечь мусор на своих садовых и дачных участках. Нужно быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Родителям рекомендуется не оставлять без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. «Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности. Следует быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами», - отметили в МЧС.

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