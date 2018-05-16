С 5 июня изменятся местонахождение и коды Себежского таможенного поста
С 5 июня изменятся местонахождение и коды Себежского таможенного поста Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 10 мая 2018 года местонахождение отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Себежского таможенного поста определено по адресу: 182350, Псковская область, Себежский район, Сосновый Бор, урочище Овинки.
Местонахождение отдела таможенного оформления и таможенного контроля №3 Себежского таможенного поста Псковской таможни определено по адресу: 182350, Псковская область, Себежский район, ГП «Сосновый бор», деревня Бурачки, 616 км автодороги М-9.
Приказ аннулирует код отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Овинковского таможенного поста Псковской таможни (10209122). Отделу таможенного оформления и таможенного контроля №2 Себежского таможенного поста Псковской таможни присвоен код – 10209133. Отделу таможенного оформления и таможенного контроля №3 Себежского таможенного поста Псковской таможни присвоен код – 10209134.
Приказ вступит в силу с 5 июня.