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Общество

С 5 июня изменятся местонахождение и коды Себежского таможенного поста

С 5 июня изменятся местонахождение и коды Себежского таможенного поста Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 10 мая 2018 года местонахождение отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Себежского таможенного поста определено по адресу: 182350, Псковская область, Себежский район, Сосновый Бор, урочище Овинки.

Местонахождение отдела таможенного оформления и таможенного контроля №3 Себежского таможенного поста Псковской таможни определено по адресу: 182350, Псковская область, Себежский район, ГП «Сосновый бор», деревня Бурачки, 616 км автодороги М-9.

Приказ аннулирует код отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Овинковского таможенного поста Псковской таможни (10209122). Отделу таможенного оформления и таможенного контроля №2 Себежского таможенного поста Псковской таможни присвоен код – 10209133. Отделу таможенного оформления и таможенного контроля №3 Себежского таможенного поста Псковской таможни присвоен код – 10209134.

Приказ вступит в силу с 5 июня.

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