Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви

16:32, 16 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви ООО «Ростислав». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе визита на завод 16 мая глава региона поручил проработать вопрос оказания поддержки в рамках региональной программы помощи малому и среднему предпринимательству.

Директор производства Лилия Егорова рассказала, что предприятие работает с 2007 года, в нескольких цехах ежегодно производят порядка 120-140 тысяч пар женской, мужской и детской обуви. На предприятии используют немецкое и итальянское оборудование. Работники получают от 20 до 30 тысяч рублей. «Кто хочет зарабатывать, тот зарабатывает», - отметила директор и добавила, что все мастера прошли обучение уже на производстве.

В стенах завода работает столовая, имеются холодильники и микроволновые печи, которыми могут пользоваться все сотрудники.

Кроме того, Михаила Ведерникова попросили помочь с организацией «мужского» производства в помещении напротив обувных цехов, в которых работают в основном только женщины. Врио губернатора отметил, что необходимо посмотреть характеристики помещения и затем принять решение о том, какое предприятия могло бы там разместиться.