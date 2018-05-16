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Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви ООО «Ростислав». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе визита на завод 16 мая глава региона поручил проработать вопрос оказания поддержки в рамках региональной программы помощи малому и среднему предпринимательству.

Директор производства Лилия Егорова рассказала, что предприятие работает с 2007 года,  в нескольких цехах ежегодно производят порядка 120-140 тысяч пар женской, мужской и детской обуви. На предприятии используют немецкое и итальянское оборудование. Работники получают от 20 до 30 тысяч рублей. «Кто хочет зарабатывать, тот зарабатывает», - отметила директор и добавила, что все мастера прошли обучение уже на производстве. 

В стенах завода работает столовая, имеются холодильники и микроволновые печи, которыми могут пользоваться все сотрудники.

Кроме того, Михаила Ведерникова попросили помочь с организацией «мужского» производства в помещении напротив обувных цехов, в которых работают в основном только женщины. Врио губернатора отметил, что необходимо посмотреть характеристики помещения и затем принять решение о том, какое предприятия могло бы там разместиться.

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