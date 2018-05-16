Псковичи заняли призовые места на Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации

17:54, 16 мая 2018, ПАИ

Псковичи заняли призовые места на Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации, который прошел с 1-го по 11 мая в Республике Крым, сообщил Псковскому агентству информации вице-президент ОФ СЛА России по спорту Владимир Коваль.

В личном зачёте экипаж Константина Лужецкого и Алексея Ситникова из Псковской области победил в дисциплине «автожир».

В классе «одноместный дельталёт» лучшим был Дмитрий Цыгуров из Ставропольского края, - «двухместный дельталёт» - экипаж Максима и Альфии Семёновых из Республики Башкортостан, «двухместный самолёт» - экипаж Владимира Гака и Ларисы Колесник из Республики Крым.

В командном зачёте псковская сборная заняла третье место. Лидером стала команда Республики Крым, «серебро» - у команды Республики Башкортостан.

Всего на соревновании были представлены команды из восьми субъектов Российской Федерации. Также тридцать спортсменов боролись за право обладать Кубком в личном зачёте.

Стартовая площадка Кубка России находилась на окраине села Великое Сакского района Республики Крым. Полёты проводились по всей территории Республики, самый продолжительный маршрут в одну лётную смену составил 350 километров: от города Евпатория до площадки Кара Гоз (Феодосия) и обратно.

«Уровень подготовки спортсменов был достаточно высоким, о чём говорят те факты, что подавляющее число спортсменов Кубка были действующими членами сборной России, в спортивных дисциплинах принимали участие действующие Чемпионы Европы за 2017 год и Мира за 2016 год», – отметил Владимир Коваль.

По результатам Кубка девять спортсменов прошли критерии отбора в сборную страны на 2019 год и шесть спортсменов выполнили нормативы Мастеров спорта Российской Федерации.

Организаторы Кубка России, региональное отделение Объединённой федерации спорта сверхлёгкой авиации России в Республике Крым выражают надежду, что Кубок России, проведённый в мае этого года, станет своеобразным трамплином при подготовке команд России к успешному участию в Чемпионате России в Туле и Чемпионате Мира, который пройдет в августе в Венгрии.