Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая

18:19, 16 мая 2018, ПАИ

18 мая в Пскове в NATA INN (GRILL & DANCE) состоятся большая караоке-вечеринка и pre-party конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мероприятие стартует в 23:00.

«До финала конкурса остается уже немного времени. Позади много разных событий и фотосессий, - рассказали организаторы. - Темп жизни конкурсанток очень большой, именно поэтому перед главным рывком хотелось бы дать возможность участницам немного отдохнуть и расслабиться, а вам - познакомиться с ними поближе».

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – Центр кровельных и фасадных систем.

Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ».

Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского».

Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис».

Аккредитованное видео – Евгений Родин.

Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest.

Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев.

Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова.

Интерьерная фотостудия - студия «Родина».