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Общество

Более километра браконьерских сетей извлечено из Псковского озера и реки Великой

Более километра браконьерских сетей извлечено из Псковского озера и реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы и госинспекторы регионального отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны в рамках совместного оперативно-профилактического мероприятия проверили также более двадцати лодок и катеров. Четыре правонарушителя привлечены к административной ответственности.

 

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