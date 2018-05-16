Более километра браконьерских сетей извлечено из Псковского озера и реки Великой

17:31, 16 мая 2018, ПАИ

Более километра браконьерских сетей извлечено из Псковского озера и реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы и госинспекторы регионального отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны в рамках совместного оперативно-профилактического мероприятия проверили также более двадцати лодок и катеров. Четыре правонарушителя привлечены к административной ответственности.