Псковичка Александра Васильева приняла участие в открытом чемпионате Словении по паранастольному теннису

18:03, 16 мая 2018, ПАИ

Псковичка Александра Васильева приняла участие в открытом чемпионате Словении по паранастольному теннису, который состоялся в словенском курорте Лашко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Александра Васильева, прошлой осенью завоевавшая в Лашко «серебро» чемпионата Европы, осталась без наград на этом соревновании.

«Позади был Чемпионат России - это большой старт, забирающий много эмоций и сил. Возможно, поэтому в Словении не удалось бороться за призы, - рассказала Александра Васильева. - В четвертьфинале уступила немке Сандре Миколашек, идущей на четвертой строчке мирового рейтинга. В командных соревнования тоже не удалось пройти высоко. Мы выступали вместе с Екатериной Поповой - и мы, как молодая семья: хотим всего, а получается далеко не сразу. В августе меня ждет чемпионат мира в Китае, поэтому придется много работать над собой».

В Шанхае Александра Васильева будет защищать честь страны в индивидуальных соревнованиях и парном разряде. К мировому форуму спортсменка начнет подготовку, выступая в локальных стартах. Тренировки будут проходить в Пскове и Санкт-Петербурге. Тренирует спортсменку Александр Мель.