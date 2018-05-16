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Спорт

Псковичка Александра Васильева приняла участие в открытом чемпионате Словении по паранастольному теннису

Псковичка Александра Васильева приняла участие в открытом чемпионате Словении по паранастольному теннису, который состоялся в словенском курорте Лашко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Александра Васильева, прошлой осенью завоевавшая в Лашко «серебро» чемпионата Европы, осталась без наград на этом соревновании. 

«Позади был Чемпионат России - это большой старт, забирающий много эмоций и сил. Возможно, поэтому в Словении не удалось бороться за призы, - рассказала Александра Васильева. - В четвертьфинале уступила немке Сандре Миколашек, идущей на четвертой строчке мирового рейтинга. В командных соревнования тоже не удалось пройти высоко. Мы выступали вместе с Екатериной Поповой - и мы, как молодая семья: хотим всего, а получается далеко не сразу. В августе меня ждет чемпионат мира в Китае, поэтому придется много работать над собой».

В Шанхае Александра Васильева будет защищать честь страны в индивидуальных соревнованиях и парном разряде. К мировому форуму спортсменка начнет подготовку, выступая в локальных стартах. Тренировки будут проходить в Пскове и Санкт-Петербурге. Тренирует спортсменку Александр Мель.

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