Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове

19:08, 16 мая 2018, ПАИ

16 мая в Пскове открылся III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Гостей и участников фестиваля приветствовал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. «Я поздравляю всех нас с началом работы фестиваля, - обратился глава региона к собравшимся в зале. - Мне приятно, что сегодня здесь собрались гости и участники фестиваля из разных городов и стран. Отдельно хочу поприветствовать наших гостей из Германии. Мы с вами все разные. Каждый по-своему видит и чувтствует этот мир. Очень важно, чтобы у нас была возможность делиться своими чувствами и эмоциями, но ещё более важно, когда у нас появляется возможность для реализации совместных творческих проектов».

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов за проделанную работу и отдельные слова благодарности адресовал автору и вдохновителю проекта Дмитрию Месхиеву. «Администрация области будет поддерживать и фестиваль, и другие проекты, направленные на реализацию творческих возможностей жителей и гостей региона. Желаю всем хорошего вечера, хорошего настроения и ярких эмоций», - заключил Михаил Ведерников

Директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты при президенте РФ Андрей Царёв подчеркнул, что искусство, которое привозят участники фестиваля, делает людей добрее. «Благодаря вашим талантам люди начинают лучше понимать друг друга», - добавил он.

Председатель общественного союза «Инициатива Пскова», почетный гражданин Пскова Клаус Эберль в своём приветственном слове отметил, что случившееся три раза подряд можно назвать традицией. «Нам нужны традиции совместного проживания людей с инвалидностью и без, ведь мы все - одна большая семья. Искусство создает чудо, которое помогает людям понимать друг друга. Нам нужно научить людей смотреть и видеть то, на что способны другие. Желаю фестивалю, чтобы тысячи людей приходили в изумление от возможностей искусства», - подытожил он.

Исполнительный директор фестиваля Марина Николаева зачитала приветственный адрес от и. о. министра культуры Владимира Мединского.

Затем зрителям представили спектакль «Кармен» Центра реализации творческих проектов «Инклюзион» фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Впервые спектакль был показан на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в декабре 2015 года. В спектакле играют профессиональные актеры и актеры с особенностями развития.

17 мая в Псковском театре драмы состоится «Вечер инклюзивной хореографии», который проведет Интегрированный театр движения «Лик» из Ташкента (Узбекистан). Это пластическое повествование о том, как молодые люди с инвалидностью, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще. Драматургия всех спектаклей «Театра движения Лик» основана на реальных событиях из жизни актеров: одни из них - незрячие, другие не слышат и не говорят, у третьих - умственные или физические особенности. Некоторые ребята большую часть жизни проводят в инвалидной коляске.

В этот же вечер в медиахолле Псковского театра драмы состоится показ фильма «На уровне глаз» режиссеров Эви Гольдбруннер и Йоахима Дольхопфа (Германия). Картина рассказывает историю Михаэля, мальчика из детского дома, о его пути к семье: «Михаэль, узнав, что его отец жив, пишет ему письмо в надежде обрести настоящего друга и защитника. Он откликается на письмо сына, о существовании которого даже не подозревал, ему хочется попробовать себя в роли отца. Но долгожданная встреча рушит все мечты. Готов ли мальчик принять отца, рост которого ниже, чем у самого Михаэля? И сыну, и отцу понадобится время, чтобы понять – между ними больше общего, чем у обычных отца и сына.

Фестиваль завершится 18 мая в Центре лечебной педагогики по адресу: Яна Райниса, 56. В этот день на территории ЦЛП пройдет благотворительный аукцион, где каждый участник сможет стать благотворителем и внести свой вклад в развитие проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове». После завершения аукциона, в 19.30 состоится уличный концерт «Воздух-джаз», где выступит легендарная петербургская группа «St. Petersburg Ska-Jazz Review».

Вход на мероприятия фестиваля свободный. На спектакли и кинопоказ пригласительные билеты можно взять в кассе театра.