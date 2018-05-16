Власти Пскова провели контрольный обход территории по городскому округу № 1

18:24, 16 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 16 мая, в Пскове состоялось очередное выездное совещание на округе №1 с участием главы города Ивана Цецерского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие было организовано депутатом Псковской городской Думы по данному округу Григорием Турчиным. В совещании также приняли участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, заместитель главы администрации города Валентина Зубова, и.о. заместителя главы администрации города Пскова, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, начальник Управления градостроительной деятельности - главный архитектор города Сергей Кондратьев, депутат Федор Постнов.

Участники контрольного мероприятия на месте обсудили вопрос организации беспрепятственного заезда автотранспорта во дворы домов №№ 28 и 30 по Октябрьскому проспекту, который не соответствует нормам безопасности из-за разрушенного асфальтового покрытия. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в органы местного самоуправления с просьбой привести проезд в порядок, однако работы так и не были выполнены.

Алексей Захаров ответил, что данная территория будет отремонтирована в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту летом этого года. Глава города Иван Цецерский добавил, что жители также имеют возможность подать заявку в УГХ для вступления в программу «Формирование современной городской среды»: «Необходимо и самим жителям проявить инициативу, провести собрание для выбора и согласования проекта ремонта двора», - пояснил он.

Далее представители городской власти осмотрели дворовую территорию жилого дома № 22 по Октябрьскому проспекту – данный дом является памятником культурного наследия.

По мнению депутата Григория Турчина, ввиду несогласованных действий МП «Горводоканал» и УГХ администрации города работы по ремонту дворовой территории в 2017 году так и не были проведены. По его словам, это может привести к срыву работ по проведению капитального ремонта дома в 2018 году, так как ремонт канализационных стоков напрямую связан с ремонтом дворовой территории и дома.

Представитель регионального Фонда капремонта пояснил собравшимся, что работы будут начаты в этом году и пройдут поэтапно с обязательным информированием населения. На сегодняшний день составлена проектно-сметная документация по ремонту инженерный сетей и определен подрядчик. После завершения данных работ будет проводиться аукцион по выбору подрядчика, который осуществит капитальный ремонт дома.

Следующий вопрос касался капремонта дома № 14 по Октябрьскому проспекту. Ремонт крыши здесь уже проведен, но работы по замене инженерных сетей в данный момент приостановлены по причине несогласия части жильцов менять в своих квартирах систему водоотведения.

По словам представителя регионального Фонда капремонта, было предложено несколько путей решения проблемы, и скоро работы будут продолжены. Также Алексей Захаров добавил, что после замены инженерных сетей до 1 июля запланирован ремонт дворовой территории с заменой асфальтового покрытия.

Участники контрольного обхода также осмотрели территорию от улицы Советской до площади Победы. Глава города обратил внимание присутствующих на отвалившуюся бордюрную плиту около памятника княгини Ольге и поручил Управлению городского хозяйства установить ее на место.

Далее представители муниципалитета осмотрели состояние асфальтового покрытия тротуара по улице Советской. Алексей Захаров подчеркнул, что ремонт дорожного полотна включен в план ремонта, и по мере поступления денежных средств тротуар будет отремонтирован.

Иван Цецерский также обратил внимание участников на неубранный песок на тротуаре и дал поручение привести территорию в порядок.



Контрольный выход властей Пскова продолжился на площади Победы. Сначала участники мероприятия осмотрели двор дома 17/2 по улице Яна Фабрициуса, где оценили промежуточные результаты ремонта дворовой территории. Уже проведены работы по замене подушки под асфальт, залит нижний слой асфальтового покрытия, выполнена ливневая канализация, начаты работы по установке канализационных колодцев, а с 21 мая запланировано финишное покрытие асфальтового полотна.

Депутат ПГД по округу №1 Григорий Турчин дал положительную оценку выезду и подчеркнул, что такие мероприятия необходимы, их нужно проводить несколько раз в год, чтобы жители получали ответы на свои вопросы непосредственно от органов исполнительной власти: «По обращению жителей мы сегодня прошлись по нескольким дворам и увидели, в каком они находятся состоянии, пообщались с подрядчиками, услышали просьбы жителей многоквартирных домов, проанализировали ситуации. Есть мелкие нарекания, которые устраняются в течение нескольких дней, а есть более глубокие проблемы, которые требуют больших финансовых затрат и к которым необходимо подходить комплексно», - заключил он.