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В суд направлено уголовное дело псковича, незаконно переночевавшего на даче москвича

В суд передано уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Псковского района, который  обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

По версии следствия, 15 декабря 2017 года в одной из деревень Псковского района ранее неоднократно судимый обвиняемый, оказавшись в чужой местности, незаконно проник в жилище, чтобы переночевать. Утром молодого человека обнаружил житель соседнего дома, который присматривал за дачей москвича.

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