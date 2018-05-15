В суд направлено уголовное дело псковича, незаконно переночевавшего на даче москвича

18:15, 16 мая 2018, ПАИ

В суд передано уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Псковского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

По версии следствия, 15 декабря 2017 года в одной из деревень Псковского района ранее неоднократно судимый обвиняемый, оказавшись в чужой местности, незаконно проник в жилище, чтобы переночевать. Утром молодого человека обнаружил житель соседнего дома, который присматривал за дачей москвича.