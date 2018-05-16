Новая автобусная станцияможет появиться в Бежаницах
В Бежаницах может появиться новая автостанция. Её проект представил врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову во время его визита в Бежаницкий 16 мая руководитель ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, По словам Александра Питиримова, действующее здание устарело и не отвечает современным требованиям. Проект предусматривает снос старого здания, строительство нового и подведение коммуникаций. Стоимость работ составляет порядка 7,5 млн рублей.
Врио губернатора проект поддержал и рекомендовал осуществлять его реализацию этапами: в этом году решить вопрос с коммуникациями, а строительство помещений начать в следующем. Также Михаил Ведерников посоветовал использовать этот проект как типовой в аналогичных ситуациях.