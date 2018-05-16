Михаил Ведерников поручил проработать возможность ремонта Бежаницкого ДК в ближайшие годы

18:49, 16 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил Государственному комитету Псковской области по культуре составить перспективный план ремонта здания Бежаницкого дома культуры. Такое решение он принял в среду, 16 мая, по итогам осмотра учреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вместе с руководителем региона на объекте присутствовали первый заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Антонов и глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

В этом году при Доме культуры заработала пристройка с концертным залом на 250 мест. Здание, построенное на средства федерального и областного бюджетов, оснащено современным звуковым и световым оборудованием, элементами доступной среды. До этого момента концертного зала в Бежаницком районе не было более 30 лет.

Врио губернатора осмотрел новые помещения и оценил созданные для работы условия. Сергей Михеев отметил, что из-за того, что основное здание ДК требует ремонта, помимо творческих коллективов в новых помещениях разместили административный персонал. Это создает неудобства и для занятий творческих коллективов, и для полноценной работы Дома культуры только концертного зала недостаточно. Чтобы отремонтировать основное здание требуется более 11 млн рублей, но своими силами муниципалитету этот вопрос не решить.

Михаил Ведерников заметил, что наличие полноценного Дома культуры в районе очень важно, и предложил рассмотреть возможность капитального ремонта основного здания частями в течение нескольких лет.