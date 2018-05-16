0
14:33
Михаил Ведерников поставил задачу провести Пушкинский праздник на высоком уровне, чтобы он имел федеральное звучание
20:09
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
18:31
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
17:15
У Красногородского ДК появится свой транспорт
16:14
Работы по укреплению стен и фундамента идут в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
14:56
Сергей Сарченков избран директором Псковского музея-заповедника
11:39
В Ночь музеев Изборский заповедник будет работать до полуночи
Еще новости
Культура

Михаил Ведерников поручил проработать возможность ремонта Бежаницкого ДК в ближайшие годы

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил Государственному комитету Псковской области по культуре составить перспективный план ремонта здания Бежаницкого дома культуры. Такое решение он принял в среду, 16 мая, по итогам осмотра учреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вместе с руководителем региона на объекте присутствовали первый заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Антонов и глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

В этом году при Доме культуры заработала пристройка с концертным залом на 250 мест. Здание, построенное на средства федерального и областного бюджетов, оснащено современным звуковым и световым оборудованием, элементами доступной среды. До этого момента концертного зала в Бежаницком районе не было более 30 лет.

Врио губернатора осмотрел новые помещения и оценил созданные для работы условия. Сергей Михеев отметил, что из-за того, что основное здание ДК требует ремонта, помимо творческих коллективов в новых помещениях разместили административный персонал. Это создает неудобства и для занятий творческих коллективов, и для полноценной работы Дома культуры только концертного зала недостаточно. Чтобы отремонтировать основное здание требуется более 11 млн рублей, но своими силами муниципалитету этот вопрос не решить.

 Михаил Ведерников заметил, что наличие полноценного Дома культуры в районе очень важно, и предложил рассмотреть возможность капитального ремонта основного здания частями в течение нескольких лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поставил задачу провести Пушкинский праздник на высоком уровне, чтобы он имел федеральное звучание
16 мая 2018
Михаил Ведерников поставил задачу провести Пушкинский праздник на высоком уровне, чтобы он имел федеральное звучание 1
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
15 мая 2018
Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
15 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» начнет свою работу 16 мая в Пскове
У Красногородского ДК появится свой транспорт
15 мая 2018
У Красногородского ДК появится свой транспорт
Работы по укреплению стен и фундамента идут в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
15 мая 2018
Работы по укреплению стен и фундамента идут в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Сергей Сарченков избран директором Псковского музея-заповедника
15 мая 2018
Сергей Сарченков избран директором Псковского музея-заповедника 8
В Ночь музеев Изборский заповедник будет работать до полуночи
15 мая 2018
В Ночь музеев Изборский заповедник будет работать до полуночи
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая
14 мая 2018
Более 10 концертных программ с участием студентов и педагогов областного колледжа искусств увидели псковичи в первые дни мая

Идет загрузка...