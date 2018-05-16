Кадастровая палата проконсультировала псковичей по вопросам кадастровой стоимости
15 мая филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области провел горячую линию по вопросам определения кадастровой стоимости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве. На вопросы граждан отвечала начальник отдела определения кадастровой стоимости Виктория Друянкина.
По итогам горячей линии в Кадастровую палату поступило 7 звонков граждан.
Был задан вопрос о том, когда на территории Псковской области будет создано учреждение по государственной кадастровой оценке. Виктория Друянкина пояснила, что в настоящий момент ведется работа по подготовке к проведению в 2019 году на территории Псковской области государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Проведение государственной кадастровой оценки осуществляется ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки».
Также псковичей интересует вопрос об оспаривании кадастровой стоимости по недостоверности сведений, в связи с расположением земельного участка в охранной зоне инженерных коммуникаций. Она пояснила, что необходимо обратиться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости лично либо почте, по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д.11, каб.35, с приложением документов, подтверждающих недостоверность сведений, использованных при определении кадастровой стоимости в результате государственной кадастровой оценки земель.
Дополнительно, в рамках горячей линии Виктория Друянкина разъясняла псковичам как можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, а именно обратиться с запросом в офис ГБУ ПО «МФЦ» (адреса в г. Пскове: ул. Белинского, д.77А или ул. Кузбасской дивизии, д.19 ТРК «Акваполис») или филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области (ул. Рабочая, д.11).
Прием заявителей в филиале осуществляется в режиме предварительной записи посредством сервиса «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра или по телефону Кадастровой палаты (8112)649-301 (доб.2124). Также для удобства граждан есть возможность узнать кадастровую стоимость недвижимости на портале Росреестра с помощью онлайн-сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», а также, например, посредством сервиса «Публичная кадастровая карта». В том числе можно воспользоваться электронным сервисом «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки».
Напомним, что сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости предоставляются бесплатно по запросам любых лиц.
Обращаем внимание, что следующая горячая линия состоится 19 июня 2018 года и будет посвящена вопросам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Также вы можете предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках горячих линий. Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.