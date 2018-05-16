Кадастровая палата проконсультировала псковичей по вопросам кадастровой стоимости

19:30, 16 мая 2018, ПАИ

15 мая филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области провел горячую линию по вопросам определения кадастровой стоимости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве. На вопросы граждан отвечала начальник отдела определения кадастровой стоимости Виктория Друянкина.

По итогам горячей линии в Кадастровую палату поступило 7 звонков граждан.

Был задан вопрос о том, когда на территории Псковской области будет создано учреждение по государственной кадастровой оценке. Виктория Друянкина пояснила, что в настоящий момент ведется работа по подготовке к проведению в 2019 году на территории Псковской области государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Проведение государственной кадастровой оценки осуществляется ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки».

Также псковичей интересует вопрос об оспаривании кадастровой стоимости по недостоверности сведений, в связи с расположением земельного участка в охранной зоне инженерных коммуникаций. Она пояснила, что необходимо обратиться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости лично либо почте, по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д.11, каб.35, с приложением документов, подтверждающих недостоверность сведений, использованных при определении кадастровой стоимости в результате государственной кадастровой оценки земель.

Дополнительно, в рамках горячей линии Виктория Друянкина разъясняла псковичам как можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, а именно обратиться с запросом в офис ГБУ ПО «МФЦ» (адреса в г. Пскове: ул. Белинского, д.77А или ул. Кузбасской дивизии, д.19 ТРК «Акваполис») или филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области (ул. Рабочая, д.11).

Прием заявителей в филиале осуществляется в режиме предварительной записи посредством сервиса «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра или по телефону Кадастровой палаты (8112)649-301 (доб.2124). Также для удобства граждан есть возможность узнать кадастровую стоимость недвижимости на портале Росреестра с помощью онлайн-сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», а также, например, посредством сервиса «Публичная кадастровая карта». В том числе можно воспользоваться электронным сервисом «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки».

Напомним, что сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости предоставляются бесплатно по запросам любых лиц.

Обращаем внимание, что следующая горячая линия состоится 19 июня 2018 года и будет посвящена вопросам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Также вы можете предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках горячих линий. Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.