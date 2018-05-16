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Общество

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в погрануправление ФСБ России по Псковской области

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. Служба по контракту в пограничных органах гарантирует социальную защищённость, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, достойное денежное довольствие.

Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России в возрасте до 35 лет, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается гражданам мужского пола в возрасте от 19 до 35 лет, физически развитым людям, с хорошим состоянием здоровья, с образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются:

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту обращаться по адресам:

 - г. Псков, ул.Инженерная, д.113; тел. 8(8112)698-121, 698-228;

 - Псковская область, г.Гдов, ул.Ленинградская, д.9; тел. 8(81131)2-13-31;

- Псковская область, г.Печоры, ул.Приозерная, д.1; тел.8(81148)2-17-95;

- Псковская область, г.Пыталово, дер.Шелино, тел. 8(81147)2-17-49;

- Псковская область, г.Себеж, пер.Почтовый, д.4Е, тел. 8(81140)2-19-90;

- Псковская область, г.Невель, ул.Ленкоммуны, д.28Б, тел. 8(81151)2-14-62.

 

 

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