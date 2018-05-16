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Общество

Трое курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России стали кандидатами в мастера спорта по самбо

Трем курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России присвоен разряд кандидата в мастера спорта по самбо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Курсанты Магомед Сайпудинов, Давид Биджосян и Асхаб Нурмагомедов принимают поздравления от руководства, преподавателей и товарищей с присвоением спортивного разряда.

Врио начальника Псковского филиала академии Владислав Белов пожелал курсантам больших спортивных достижений, а также успехов в учебе и службе.

На сегодняшний день спортсмены готовятся к чемпионату СЗФО по дзюдо, который состоится в городе Тосно Ленинградской области 24–26 мая 2018 года.

Отметим, что тренирует спортсменов старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии кандидат педагогических наук кандидат в мастера спорта по борьбе самбо Антон Эрастов.

 

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