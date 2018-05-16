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Общество

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 великолукским осуждённым рассказали о футболе

В рамках проводимых ФСИН России организационных мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тренер спортивной школы «Экспресс» города Великие Луки Сергей Грабаздин провел лекции для осужденных СИЗО-2 и ИК-5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В начале лекционных занятий Сергей Грабаздин рассказывал, что его привело футбол, а также какие спортивные успехи им были достигнуты в период профессиональной игры.

В процессе беседы обсуждались успехи российской сборной по футболу. Все осужденные с большим интересом восприняли данные занятия и проявляли большой интерес к профессиональному мнению и прогнозу на предстоящий чемпионат мира. Помимо этого, слушатели интересовались о предполагаемых результатах нашей сборной.

В заключение мероприятия участники беседовали о проблемах российского футбола, с чем связаны поражения наших команд и что необходимо сделать для того, чтобы поднять уровень игры отечественных игроков.

 

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