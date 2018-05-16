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Общество

Областная библиотека приглашает псковичей на Майский день

20 мая в 15.00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2, 1 этаж) состоится «вечеринка трех гостиных» на английском языке «Весенние истории» (поэзия, драма, музыка). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Лингвострановедческая встреча посвящена празднованию традиционного английского весеннего праздника – Майского дня (The May Day).

В Ирландии и Шотландии данный праздник отмечается до сих пор. В этот день все пляшут под Майским деревом, представляющим собой столб, установленный в центре села с диском наверху, от которого расходятся разноцветные ленточки. Так же принято выбирать Короля и Королеву Мая. В городах проходят уличные шествия и народные гулянья наподобие карнавала. Молодёжь выезжает на природу и устраивает пикники. В целом Майский день является жизнеутверждающим праздником, несущим весеннюю атмосферу.

В программе: поэтическая, театральная и музыкальная гостиные.

«Открытый микрофон» (открытая сцена) примет всех желающих выступить вне основной программы.

Завершит мероприятие дегустация Вишневого пирога – неотъемлемой составляющей майского празднества в англоязычных странах.

В программе задействовано около 15 школьников и студентов, чей возрастной диапазон весьма широк – от 5-6 лет до начальных курсов ПсковГУ.

«Дружеские встречи в тесном кругу хороших людей» - уже добрая ежегодная традиция. Весенние и рождественские встречи в подобном формате проводят специалисты псковского образовательного центра иностранных языков «Парус» (руководитель – Т. А. Немчинова, преподаватель английского языка А. Б. Карьерова) и Международный центр Псковской областной научной библиотеки.

Приглашаются все: родители, бабушки и дедушки, родные и близкие, друзья и знакомые. «Участие в ежегодных отчетных культурно-познавательных мероприятиях подобного характера позволяет неформально углублять знания английского языка и культуры страны изучаемого языка»,  - уверены организаторы мероприятия.

 

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