Жителям деревни Чернаково Куньинского района напомнили правила противопожарной безопасности

20:22, 16 мая 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам с целью проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан в деревне Чернаково Куньинского района 16 мая провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности. С гражданами проведены инструктажи в области пожарной безопасности, в том числе о недопущении палов травы.

Осуществлён обход домовладений с разъяснением проживающим требований пожарной безопасности. В ходе бесед до населения доведена обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров. Гражданам также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.