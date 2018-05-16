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Экономика

Врио губернатора поручил рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь локнянскому предприятию по производству обуви

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 16 мая, в рамках рабочей поездки в Локнянский район ознакомился с работой предприятия по пошиву обуви ООО «Ростислав». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Директор предприятия Лилия Егорова рассказала врио губернатора, что предприятие работает с 2007 года, на производстве заняты 85 человек. Средняя зарплата квалифицированного специалиста 25 тыс рублей. Для сотрудников из отдаленных населенных пунктов организован подвоз.

На локнянском заводе собирается верх обуви, а сшивку с подошвой делают в Санкт-Петербурге. В среднем выпускают порядка 140 тыс пар кожаных женских и мужских туфель и сапог в год. Рынок сбыта — регионы России.

«Программами господдержки бизнеса пользуетесь?» — спросил Михаил Ведерников. Директор ответила, что дважды получали субсидию в рамках муниципальной программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Но общая сумма была небольшой, порядка 300 тыс рублей.

Михаил Ведерников поручил председателю Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь предприятию в рамках существующих инструментов поддержки.

В завершение визита врио губернатора поблагодарил сотрудников за работу и пожелал предприятию дальнейшего развития.

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