Владимир Мединский направил приветствие участникам фестиваля «Другое искусство»

20:44, 16 мая 2018, ПАИ

Исполняющий обязанности Министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский направил приветствие участникам и организаторам Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство», который открылся сегодня, 16 мая, в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Ваш социально значимый проект успел зарекомендовать себя востребованным и ожидаемым событием в культурной жизни Псковской области. Его устроители выполняют благородную миссию, позволяя людям с особенностями развития продемонстрировать достижения во многих сферах, раскрыть свой творческий потенциал и богатый внутренний мир. Отдельно хотелось бы отметить яркую и насыщенную программу фестиваля, включающую разнообразные мастер-классы, выставки, спектакли, кинопоказы и традиционный уличный концерт „Воздух-джаз“. От всей души желаю фестивалю процветания, а его участникам и гостям — незабываемых эмоций, вдохновения и успехов», — говорится в приветственном адресе Владимира Мединского.

Отметим, что фестиваль «Другое искусство» проходит в Пскове в третий раз при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения региона, Псковский государственный университет и региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты». Цель ежегодного творческого форума — формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.